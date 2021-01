WKN BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (25.01.2021/ac/a/d)







Die Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) steigt am Montag und testet die Hochs der vergangenen Woche, nachdem am Mittwoch die unterschrittene Unterstützung bei 69,94 Euro zurückerobert wurde, so die Experten von XTB.Seit Mitte März bewege sich die Aktie in einem steigenden Trendkanal, sodass die obere Grenze, die aktuell bei 81,50 Euro liege, ein mögliches Kursziel für die Bullen sein könnte. Dies würde jedoch einen Ausbruch über die Widerstandszone bei 77,03 Euro erfordern, die durch die Hochs vom Dezember 2019 und November 2020 definiert werde. Kritisch werde es, wenn erneute Umkehrsignale auftauchen würden und die oben genannte Unterstützung nicht verteidigt werden könne.