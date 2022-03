Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktien aus dem Automobilsektor hätten seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar kräftig unter Druck gestanden. Die Sorge vor Lieferengpässen und Produktionsstopps habe ebenso wie der rasante Ölpreisanstieg belastet. Mit den Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr und einem Ausblick auf die kommenden Monate habe das Interesse an den Aktien aber wieder zugenommen. Das gelte auch für die Aktie von BMW. Analysten würden den Daumen heben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die BMW-Aktie von 123 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Die Aktien der europäischen Autobauer und -zulieferer schienen für 2022 eine größere Marktkorrektur bereits einzupreisen, so Analyst George Galliers. Mit seinen gesenkten operativen Ergebnisschätzungen trage er den Geschäftszahlen für das vergangene Jahr, einer geringeren Produktion 2022/23 und den anhaltenden Lieferkettenproblemen Rechnung. Die BMW-Aktie erscheine aber selbst auf Basis seines Stress-Szenarios nicht teuer.Die Investmentbank Stifel habe die Einstufung auf "hold" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Sein Fazit falle insgesamt positiv aus, so Analyst Daniel Schwarz. Die Volumenprognose des Herstellers sehe im Vergleich zu Wettbewerbern sehr konservativ aus. Auch dürften in den kommenden Jahren mehr Barmittel ausgeschüttet werden.Die kanadische Bank RBC sehe die BMW-Aktie bei 107 Euro (bislang: 111 Euro) fair bewertet. Dank des finanziellen Beitrags der vollständigen Konsolidierung eines Gemeinschaftsunternehmens in China impliziere der revidierte Ausblick des Autobauers trotz der erwarteten Folgen des Ukraine-Kriegs immer noch Kurspotenzial für die Aktie, so Analyst Tom Narayan.Die Herausforderungen für die Autobauer würden nicht weniger, zudem würden sich die Folgen des Krieges und die Entwicklungen auf den Zuliefermärkten schwer abschätzen lassen. Davon sollte kurzfristig aber schon sehr viel im Kurs eingepreist sein. Mittelfristig dürfte den Wechsel vom Verbrenner zum E-Auto den Takt vorgeben. BMW habe hier gute Chancen, vorne mitzufahren. Die Dividendenrendite liege bei 7,7 Prozent und das KGV für 2022 bei 5. Bei einer charttechnischen Bodenbildung im Bereich zwischen 70 und 75 Euro könnten Anleger mit Weitblick zugreifen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur BMW-Aktie. (Analyse vom 18.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link