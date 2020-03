ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (16.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Derzeit würden die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie die Zahlen der Vergangenheit überstrahlen. Auch ein guter Ausblick könne die Talfahrt der ein oder anderen Aktie nicht stoppen. So befinde sich die BMW-Aktie seit Wochen auf Talfahrt.Dass die chinesischen Werke bereits weitgehend wieder angelaufen seien, geschenkt. Auch dass die Autohändler in China weitgehend wieder geöffnet hätten, interessiere derzeit an der Börse niemanden. An der Börse dominiere derzeit die Diskussion, ob die chinesischen Kunden nach dem großen Zusammenbruch des Marktes im Februar wieder zum Autokauf zurückkehren würden und v.a. wie sich die Krise in Europa auswirke.Die BMW-Aktie habe zuletzt stark unter der wieder schwächeren Branchenstimmung und den Marktauswirkungen der Coronovirus-Epidemie gelitten. Seit Beginn der Marktkorrektur habe das Papier über 35% an Wert verloren. Anleger sollten eine Bodenbildung bei den Autowerten abwarten. Im aktuellen Markumfeld würden Unterstützung fast keine Rolle spielen. Dennoch: Eine starke Unterstützungszone für die BMW-Aktie aus den Jahren 2007/08 liege zwischen 39,50 Euro und 41,50 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:40,355 EUR -15,22% (16.03.2020, 10:36)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:40,32 EUR -11,23% (16.03.2020, 10:21)