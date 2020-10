Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (20.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe wie auch Daimler im abgelaufenen Quartal eine überraschend gute Entwicklung der finanziellen Mittel verzeichnet. Die Erwartungen der Analysten seien geschlagen worden. Reiche das, um die Aktie weiter nach oben zu schieben?In Q3 habe BMW konzernweit 675.680 Autos verkauft. Ein Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei der lukrativen Stammmarke seien es sogar 9,8 Prozent mehr Autos gewesen. Im größten Einzelmarkt China habe das Absatzplus von BMW und Mini fast ein Drittel betragen.Die Folge: Zwischen Juli und Ende September habe BMW im Kerngeschäft einen Zufluss von 3,07 Mrd. Euro erreicht. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum habe der so genannte Free Cashflow im Autogeschäft bei 714 Mio. Euro gelegen.Der Autobauer habe die Jahresprognose für die Ergebnisse bestätigt, habe aber von weiter hoher Unsicherheit gesprochen. Für die Autosparte gehe BMW weiter von einer operativen Marge beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen von 0 bis 3 Prozent vom Umsatz aus.Die BMW-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: