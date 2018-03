Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

85,80 EUR +2,62% (26.03.2018, 14:57)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (26.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Investmentanalyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Mit der Vorlage der finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 seien die bereits am 08.03. berichteten Eckdaten bestätigt worden. Der Umsatz sei auf 98,7 Mrd. EUR (+4,8%) und das EBIT auf 9,9 Mrd. EUR (+5,3%) gestiegen. Die Automobilmarge habe bei unveränderten 8,9% und bei den Motorrädern leicht verbessert bei 8,4% (vs. 8,3%) gelegen.Weiteres Rekordjahr angestrebt: Für 2018 strebe BMW einen Anstieg der weltweiten Auslieferungen an. Das Vorsteuerergebnis solle dabei mindestens den Wert des Vorjahres erreichen. Für die Segmente Automobile und Motorräder solle die EBIT-Marge weiterhin im Zielkorridor von 8 bis 10% liegen. Für den Free Cashflow des Automobilgeschäftes werde ein Wert von über 3 Mrd. EUR erwartet trotz weiterhin hoher Investitionen vor allem in die Elektrifizierung der Modellpalette. Bis 2025 plane BMW 25 elektrifizierte Modelle, darunter zwölf vollelektrisch angetriebene. Für die Weiterentwicklung der E-Mobilität und das autonome Fahren würden die Vorleistungen 2018 voraussichtlich um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag steigen.Die durchschnittlichen CO2-Emissionen der BMW-Flotte in Europa hätten sich auf 122 g/km (VJ 124 g/km) verbessert. BMW sehe sich auf dem Weg, die anspruchsvollen Ziele für 2020/21 zu erreichen. Hierfür brauche es jedoch eine Mischung aus Diesel-, Hybrid- und E-Fahrzeugen.Auf Basis eines modifizierten DCF-Modells ermittle der Analyst einen fairen Wert von rund 90 EUR für die BMW-Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:85,94 EUR +2,09% (26.03.2018, 14:43)