ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (15.01.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse der BNP Paribas:Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) befindet sich seit einem Hoch bei 91,78 EUR aus dem Januar 2017 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung habe der Wert auf ein Tief bei 77,07 EUR zurückgesetzt. Nach diesem Tief aus dem Juli 2017 habe er an den Abwärtstrend seit Januar 2017 angezogen. An diesem Trend sei die Aktie Anfang November gescheitert und habe noch einmal deutlich zurückgesetzt. Zuletzt habe sie sich wieder in einer guten Verfassung gezeigt und sei erneut an den Abwärtstrend seit Januar 2017 geklettert. Dieser verlaufe aktuell bei 89,75 EUR.AusblickEin Anstieg über 90,67 EUR könnte als weiteres Kaufsignal angesehen werden. Gelinge ein solcher Ausbruch, wären zunächst mit Gewinnen bis 93,65 EUR zu rechnen. Später könnte die Aktie sogar in Richtung 104,85 und 111,65 EUR ansteigen. Sollte die Aktie aber unter 87,94 EUR abfallen, wäre BMW erneut am Abwärtstrend seit Januar gescheitert. Abgaben bis in den wichtigen Unterstützungsbereich um 82,43 EUR würden in diesem Fall drohen. (Analyse vom 15.01.2018)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:90,10 EUR +0,29% (15.01.2018, 08:09)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:89,81 EUR (12.01.2018)