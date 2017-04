ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (13.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Rückwärtsgang eingelegt - AktienanalyseAngetrieben von guten Absätzen in China verkaufte BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) im März mehr Autos als vor einem Jahr, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Kernmarke habe um 5,3 Prozent zugelegt. Mit Mini und Rolls-Royce habe der Zuwachs bei 5,9 Prozent gelegen. Für das erste Quartal sei für alle drei Marken ein Plus von 5,3 Prozent festgestellt worden. Während sich der Absatz in China um 8,3 Prozent gesteigert habe, habe er sich in den USA um 3,5 Prozent erhöht. Der Absatz der Elektroautos habe sich im ersten Quartal auf rund 20.000 belaufen, so dass sich der Konzern nach eigenen Angaben im Plan befinde. An guten Nachrichten habe es zuletzt beim Premium-Autobauer also nicht gemangelt, doch an der Börse habe die BMW-Aktie seit Jahresbeginn den Rückwärtsgang eingelegt und seitdem rund zehn Prozent an Wert verloren.An Dynamik könnte die derzeit nachlassende Tendenz gewinnen, wenn die BMW-Aktie unter die aktuell bei 81,28 Euro verlaufende 200-Tage-Linie falle. In dieser Richtung könnten über das genannte, kurzfristige Tief die nächsten Ziele an den Tiefs von Oktober und November letzten Jahres um 73 Euro zu finden sein, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.04.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:82,99 EUR -0,48% (13.04.2017, 14:31)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:83,044 EUR -0,25% (13.04.2017, 14:46)