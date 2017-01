ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (31.01.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Horst Schneider von HSBC:Horst Schneider, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), erhöht aber das Kursziel von 70 auf 75 Euro.Trotz der jüngsten Kursrally im Sektor sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Schneider habe seine Schätzungen überarbeitet, wobei er von einem weiterhin guten weltweiten Automarkt im ersten Halbjahr 2017 ausgehe und von den Bilanzen der Unternehmen für 2016 keine negativen Überraschungen erwarte. Von der BMW-Aktie sei der Analyst hingegen wenig überzeugt. Grund hierfür sei v.a. seine um 10% unter der Markterwartung liegende Ergebnisschätzung (EBIT) für 2018.Horst Schneider, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "reduce"-Votum für die BMW-Aktie bestätigt und das Kursziel von 70 auf 75 Euro angehoben. (Analyse vom 31.01.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:85,55 EUR -0,86% (31.01.2017, 12:51)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:85,519 EUR -1,03% (31.01.2017, 13:05)