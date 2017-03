ISIN BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (09.03.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) nach Geschäftsjahreszahlen 2016 von "kaufen" auf "halten" herunter.Mit den Werten für Umsatz, EBIT und EBT habe der Autobauer die meisten Marktteilnehmer enttäuscht. Überraschend hoch sei dagegen die Dividende mit EUR 3,50 je Stammaktie ausgefallen. Der Ausblick für 2017 sei relativ moderat und wenig umfangreich, ein weitergehender Ausblick dürfte auf der Bilanzpressekonferenz präsentiert werden. Trotz der Trumpschen Drohungen Richtung BMW, in Mexiko produzierte Fahrzeuge mit einer 35%igen Strafsteuer zu belegen, dürfte der DAX-Konzern dieser Thematik relativ gelassen entgegen sehen. BMW habe letztes Jahr in den USA 411.000 Autos produziert, dort aber nur 366.000 Fahrzeuge verkauft. Die Jahreszahlen und der Ausblick seien von der Börse mit Kursverlusten von gegenwärtig (13:00 Uhr) gut 3% abgestraft worden.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, stuft die BMW-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel werde von EUR 90,00 auf EUR 88,00 gesenkt. (Analyse vom 09.03.2017)