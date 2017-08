ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (03.08.2017/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Gute Quartalszahlen und Prognoseanhebung hätten am Donnerstag dem Aktienkurs des Münchener Autokonzerns etwas Auftrieb gegeben. Bei BMW gehe es aber jetzt v.a. um das große Ganze, denn der bayerische Premium-Hersteller stehe unter dem Kartell-Verdacht. Zudem habe BMW auch Diesel im Angebot und hier werde es in den nächsten Monaten sehr spannend werden. Eine Kurserholung erscheine daher unwahrscheinlich. Die BMW-Aktie müsse man im Depot wirklich nicht haben, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:79,61 EUR +0,95% (03.08.2017, 15:25)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:79,84 EUR +1,08% (03.08.2017, 15:38)