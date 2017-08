ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (08.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Kein prima Klima für Autoaktien - AktienanalyseDie deutsche Autoindustrie steht erneut in den Schlagzeilen. So sieht sich die Branche nun Kartellvorwürfen gegenüber. Kein prima Klima für Autoaktien, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" im Kommentar zur BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Für den Fall, dass die Kartellvorwürfe gegen die deutschen Autobauer zutreffen sollten, halte EU-Kommissar Günther Oettinger eine Milliardenstrafe für möglich. Dies habe unlängst die Branchenzeitung "Automobilwoche" berichtet. Oettinger solle gegenüber der "Bild-Zeitung" gesagt haben: "In den vergangenen zehn Jahren hat die EU neun Kartellfälle mit Bezug zur Autoindustrie geahndet und Strafen von rund zehn Mrd. Euro verhängt. Das zeigt, um welche Größenordnung es auch jetzt gehen kann." Der "Spiegel" habe berichtet, dass VW, Audi, Daimler, BMW und Porsche sich illegal über Technik und Zulieferer abgestimmt hätten. Seit den 1990er Jahren gebe es nach "Spiegel"-Informationen geheime Arbeitskreise, mit deren Hilfe der Wettbewerb außer Kraft gesetzt worden sei.Die Aktie von BMW bewege sich derzeit in einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, dessen obere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 83 Euro verlaufe. Als erste Widerstandsmarke gilt das aktuelle Monatshoch bei 82,43 Euro, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.08.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:80,78 EUR -0,27% (08.08.2017, 09:13)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:80,755 EUR -0,24% (08.08.2017, 09:26)