Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (09.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Investmentanalyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Im Geschäftsjahr 2017 steigere BMW die Auslieferungen auf 2,46 Mio. Automobile (+4,1%). Der Umsatz sei dabei auf 98,7 Mrd. EUR (+4,8%) und das EBIT auf 9,9 Mrd. EUR (+5,3%) gewachsen. Während der Umsatz über den Schätzungen (Konsens: 97,7 Mrd. EUR) gelegen habe, sei das EBIT im Rahmen der Erwartungen (Konsens: 9,9 Mrd. EUR) ausgefallen. Der Ergebnis nach Steuern sei mit 8,7 Mrd. EUR (+26,0%) hingegen deutlich höher ausgefallen (Konsens: 7,7 Mrd. EUR), was auf einen Sonderertrag von 1,0 Mrd. EUR durch die Neubewertung latenter Steuern auf Basis der US-Steuerreform zurückzuführen sei.Mit einem EBIT in Höhe von 7,9 Mrd. EUR (+2,2%) habe die Automobilmarge stabil bei 8,9% und damit im Zielkorridor von 8 bis 10% gelegen. Mercedes-Benz Cars habe die operative Marge 2017 auf 9,7% (vs. 9,1%) verbessert. In Q4/17 sei die Marge bei BMW Automobile auf 8,4% (vs. 8,3%) gestiegen, während sie diese bei Mercedes-Benz Cars auf 9,7% (vs. 10,7%) reduziert habe.Für das Geschäftsjahr 2017 solle der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 eine Dividende von 4,00 EUR (+14,3%) je BMW-Stammaktie und 4,02 EUR (+14,2%) je BMW-Vorzugsaktie vorgeschlagen werden. Die Ausschüttungsquote betrage damit 30,2% (VJ 33,3%) und liege im Zielkorridor von 30 bis 40%. Die Dividendenzahlung übertreffe die Erwartungen (Konsens: 3,75 EUR je ST-Aktie).Für das Geschäftsjahr 2018 strebe BMW einen Anstieg der weltweiten Auslieferungen an. Konkretisiert werde der Ausblick im Rahmen der Bilanzpressekonferenz am 21. März 2018. Auf Basis eines modifizierten DCF-Modells ermittle der Analyst einen fairen Wert von rund 90 EUR für die BMW-Aktie.