ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (13.07.2017/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analystin Kristina Church von Barclays:Kristina Church, Analystin von Barclays, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Der aktuelle Aktienkurs des Münchener Autokonzerns enthalte bislang keinerlei Wert für die Fahrzeug-Elektrifizierung, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie zu Unternehmen des Autosektors, die auf Antriebsstränge ausgerichtet sind. Außerdem gehe Church davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen durch den Wirtschaftszyklus in den USA oder die Diesel-Thematik in Europa für BMW weit weniger dramatisch seien als dies die aktuelle Bewertung der BMW-Aktie vermuten lasse.Kristina Church, Analystin von Barclays, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die BMW-Aktie mit einem Kursziel von 118 Euro bestätigt. (Analyse vom 13.07.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:84,38 EUR +0,21% (13.07.2017, 14:31)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:84,391 EUR +0,71% (13.07.2017, 14:40)