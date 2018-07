Die Gesellschaft habe für 2017 liquide Mittel in Höhe von 9,0 Mrd. EUR ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten seien mit 138,9 Mrd. EUR angegeben worden. Die Eigenkapitalquote sei mit 28,4 Prozent ausgewiesen worden. Das wirtschaftliche Eigenkapital habe bei 54,112 Mrd. EUR gelegen, das gezeichnete Kapital bei 658 ,0 Mio. EUR. Die Bilanzsumme habe bei 193,483 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 129.932 Mitarbeiter beschäftigt.



Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 99,88 Mrd. EUR und 2019 104,26 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA könnte 2018 bei 14,9 Mrd. EUR und 2019 bei 15,48 Mrd. EUR liegen , das EBIT werde für 2018 mit 9,94 Mrd. EUR und für 2019 mit 10,32 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie käme gemäß der Schätzung 2018 auf 11,53 EUR und 2019 auf 11,72 EUR. Die Dividende könnte sich 2018 bei 4,00 EUR und 2019 bei 4,12 EUR befinden.



Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 17,25 EUR und für 2019 von 18,24 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 bei 89,50 EUR und 2019 bei 97,49 EUR liegen. Der Nettogeldbestand in Höhe von 19,28 Mrd. EUR 2018 könnte sich 2019 auf 19,42 Mrd. EUR noch etwas erhöhen. Harald Krüger, der CEO von BMW, habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 am 04. Mai 2018 bestätigt. Zuvor seien am 13. April 2014 die Quartalzahlen für das erste Quartal publiziert und ein Rekordabsatz bekannt gegeben worden.



Termine



Die "BMW AG" präsentiere am 02. August 2018 den Quartalsbericht zum Stichtag des 30. Juni 2018 und am 07. November den Quartalsbericht zum 30. September 2018.



Langfristige Chartanalyse der BMW Aktie



Ein Blick auf die letzten 13 Jahre der Handelsbewegungen der BMW-Aktie zeige, dass sich der Wert grundsätzlich positiv habe entwickeln können. Ausgehend von einem Tief Ende 2008 und Anfang 2009 um den Kurs von rund 16,00 Euro sei bis 2015 ein Hoch knapp vor der Marke von 125,00 Euro erreicht worden, was einer Steigerung von mehreren hundert Prozentpunkten entspreche. Seit diesem Hoch habe der Wert jedoch deutlich gekämpft. Schärfere Abwärtsbewegungen, teilweise bis an die Unterstützung von 85,00 Euro, hätten verkraftet werden müssen. Seit Mitte 2016 sei im Chart eine schleppende Erholungsphase mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs zu erkennen , die allerdings mit dem Schlusskurs der vergangenen Handelswoche im Kursbereich um die Marke von 77,00 Euro gebrochen zu sein scheine.



Der Unterstützungsbereich um die Marke von 75,00 Euro sollte jetzt richtungsentscheidend sein. Gewinne der Wert an dieser Stelle Boden und schaffe erneut den Anstieg über das Widerstandslevel von 85,00 Euro, käme aus trendfolgender Sicht die Longseite erneut für Handlungen in Betracht. Als etwas aggressiver zu werten wären eventuelle Käufe direkt an der 75,00-Euro-Unterstützung. Sollte der Wert jedoch nachhaltig durch 75,00 Euro hindurchrutschen, bilde sich höchstwahrscheinlich eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs, womit Käufe sehr uninteressant erscheinen würden. Verkäufe könnten somit durchaus ein gewisses Potenzial in Richtung 55,00 Euro innehaben. (Analyse vom 02.07.2018)



Börsenplätze BMW-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

78,12 EUR +0,63% (02.07.2018, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

78,17 EUR +0,48% (02.07.2018, 11:47)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (02.07.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Aktienexperten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die BMW AG sei eigenen Angaben zufolge der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern. Zum Konzern würden die Marken BMW, MINI und Rolls-Royce sowie Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen gehören. Der Konzern habe seinen Sitz in München und werde von CEO Harald Krüger geleitet. BMW betreibe 30 Standorte in 14 Ländern, unter anderem auch in China. Im Werk Dadong in der chinesischen Provinz Shenyang plane der Konzern zudem eine Erweiterung. In Dadong betreibe BMW mit der chinesischen Brilliance China Automotive Holdings ein Joint Venture. Auch in Mexiko in San Luis Potosí werde gerade ein Werk aufgebaut.Größte Modelloffensive der FirmengeschichteDer BMW-Konzern befinde sich bereits im zweiten Jahr seiner größten Modelloffensive. Die Unternehmensleitung spreche vom Angriffsmodus. Neue Modelle gebe es mit dem BMW i8 Roadster, einem neuen Z4, außerdem werde es neue Luxusmodelle der BMW 8er Reihe geben. Im Luxus-SUV-Bereich solle es einen BMW X7 geben und einen Rolls-Royce Phantom. Die SUV-X-Familie sei breit aufgestellt, unter anderem existieren neben dem Luxus-SUV X7 auch die Modelle X2, X3 ,X4 und X5.BMW habe sich außerdem ein Ziel im E-Automobilbereich gesteckt. Bis Ende 2019 wolle man eine halbe Million E-BMW und E-Mini auf die Straße bringen. Und wer denke, nur Tesla arbeite an "Reichweite", habe noch nichts von "BMW i Vision Dynamics" gehört. Hier peile man für ein Elektoauto eine für Benziner nicht untypische Reichweite von rund 600 km an.Handelskonflikt könnte stark belastenDer Handelskonflikt zwischen den USA und China und auch der EU könnte sich in den nächsten Bilanzen schwarz auf weiß niederschlagen. Im Geschäftsjahr sei China mit 590.000 Auslieferungen der wichtigste Einzelmarkt für BMW gewesen. Die Auslieferungen in die USA hätten bei rund 450.000 gelegen. Innerhalb der EU hätten der bayerische Automobilkonzern trotz "Brexit" rund 1,1 Millionen Fahrzeuge abgesetzt.Bestwerte des Geschäftsjahres 2017 - Auslieferungen hätten quer durch alle Bereiche angezogenDer BMW-Konzern habe 2017 insgesamt 2.463.526 Fahrzeuge (davon 2.088.283 BMW, 371.881 Mini und 3.362 Rolls-Royce) und 164.153 Motorräder ausgeliefert. Im Segment "Automobile" sei dies im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 4,2 Prozent gewesen, im Segment "Motorräder" sogar ein Plus von 13,2 Prozent. Im Segment "Finanzdienstleistungen" sei die Anzahl der Neukunden auf 1.828.604 gestiegen und damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent gewachsen. Im Bereich der Gesamtinvestitionen habe das Volumen um 22,1 Prozent auf 7,112 Mrd. EUR zugenommen. Ein weiterer Meilenstein habe mit der Auslieferung von insgesamt 103.080 Automobilen mit elektrifiziertem Antrieb erreicht werden können (dies beinhalte die BMW i Modelle, Plug-in-Hybride von BMW iPerformance und Mini Electric).BMW stelle sich flexibel aufAufgrund des Wandels in der Automobilwirtschaft werde es in den nächsten Jahren gleich mehrere Antriebsarten geben. Neben den herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, d. h. Benziner und Diesel, würden vermehrt auch Plug-in-Hybride und E-Fahrzeuge auf die Straßen kommen. BMW sei auf diese neue Vielfalt gut eingestellt und habe seine Standorte bzw. Werke flexibel ausgerichtet. Die Unternehmensführung gehe davon aus, ab 2020 alle Modellreihen mit jeder Antriebsart anbieten zu können.Die Wertpapiere von BMW könnten mit dem Symbol "BMW" via Xetra gehandelt werden. Derzeit seien 656 Mio. Aktien ausstehend. Die Wertpapiere würden seit seiner ersten Berechnung dem Deutschen Aktienindex (DAX) angehören. Der Konzern verfüge über eine stabile Aktionärsstruktur. Die Aktien würden sich zu 46,8 Prozent im Festbesitz, 53,2 Prozent im Streubesitz befinden.25,8 Prozent der Aktien würden auf Stefan Quandt und 20,9 Prozent auf Susanne Klatten entfallen. Die größten institutionellen Anleger seien mit einem Anteil von 3,13 Prozent BlackRock und mit 3,02 Prozent Anteil Harris Associates. In den letzten fünf Jahren habe das Wertpapier rund 17 Prozent an Wert gewonnen, während der DAX um rund 54 Prozent habe hinzugewinnen können. Die Aktien von BMW seien demnach ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 46,69 Mrd. EUR. Die BMW-Aktie habe in den letzten 52 Wochen 97,50 EUR im Hoch und 77,03 EUR im Tief gekostet.Performance nicht nur auf der Straße - Dividende verzehnfachtDer Blick in die Dividendenhistorie weise für das Jahr 2008 eine Dividende von 0,30 EUR je Anteilsschein auf. Seitdem sei es stetig aufwärts gegangen, 2017 seien 4,00 EUR je Aktie an die Aktionäre ausgekehrt worden. Damit habe sich die Dividende in diesem Zeitraum mehr als nur verzehnfacht (dies gelte auch für die Vorzugsaktie).Aktuelle AnalysenDie Analysten von Barclays, Berenberg, Bernstein, BNP Parisbas, CFRA, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ BANK, Equinet, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, Jefferies, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, NordLB, Société Générale, UBS und Warburg Research hätten seit Jahresbeginn Analysen zur Aktie von BMW angefertigt. Von den 21 Analysen liege das höchste Kursziel bei 129,00 EUR (Credit Suisse vom 15. Juni 2018) und das niedrigste Kursziel bei 73,00 EUR (Citigroup vom 22. März 2018). Das Durchschnittskursziel der 21 Analysen liege bei 95,00 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 77,56 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen. Potenzial wäre demnach noch vorhanden.Fundamentaldaten 2017Bei BMW werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 habe bei 98,678 Mrd. EUR, das EBT bei 10,655 Mrd. EUR, das EBIT bei 9,880 Mrd. EUR und das Zinsergebnis bei einem Minus von 211,00 Mio. EUR gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 8,706 Mrd. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe 13,12 EUR betragen. Der Konzern habe eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR ausgekehrt (Vorzugsaktionäre hätten 4,02 EUR je Anteilsschein erhalten). Die Ausschüttungssumme habe somit bei 2,6 Mrd. EUR gelegen.