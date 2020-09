Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

62,78 EUR +0,46% (08.09.2020, 09:04)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

62,58 EUR +1,96% (07.09.2020, 17:35)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (08.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Kritiker würden u.a. BMW vorwerfen, zu lange zu wenig für den Wandel getan zu haben. Nach dem Kompaktwagen i3 hätte man zu spät mit neuen E-Modellen nachgelegt. Allerdings nehme der Ausbau der Elektromobilität bei dem DAX-Konzern langsam Fahrt auf.Geplant sei laut electrive.net ein rein elektrischer BMW i1, der gegen den VW ID.3 antreten solle. Dazu kämen der iX3, der i4 und die Serienversion des iNext.Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe BMW im Vergleich zu Daimler und Volkswagen etwas im Hintertreffen. "BMW ist wohl länger mit den kombinierten Hybridplattformen (Kompromissplattformen) unterwegs - was von der Technik eher nicht die beste Alternative ist", so der Auto-Experte gegenüber dem AKTIONÄR.Jose Asumendi, Analyst der US-Bank JPMorgan, habe dagegen die Einstufung für die BMW-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Davon angetrieben habe die BMW-Aktie ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Der Titel habe vor wenigen Tagen darüber hinaus ein Kaufsignal generiert, indem die wichtige 200-Tage-Linie bei 59,48 Euro geknackt worden sei. Nächstes Etappenziel sei die Marke von 67,50 Euro. Hier verläuft ein horizontaler Widerstand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: