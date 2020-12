Linz (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt in Südafrika ist im 3. Quartal um 66,1% (annualisiert) gegenüber dem Vorquartal gewachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Damit seien selbst die optimistischen Erwartungen deutlich übertroffen worden. Trotzdem habe die wirtschaftliche Erholung den extremen Einbruch vom 2. Quartal nicht zur Gänze kompensieren können und im Vorjahresvergleich bleibe die Wirtschaftsleistung um 6% niedriger. Die Regierung könne sich angesichts der hohen Staatsverschuldung keine besonders expansive Fiskalpolitik leisten. Die insgesamt niedrigen Investitionen würden die Konjunkturaussichten für Südafrika trüben. (09.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.