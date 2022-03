Paris (www.aktiencheck.de) - Der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht in die vierte Woche, so Mabrouk Chetouane, Head of Global Strategy bei Natixis Investment Managers in seinen aktuellen "Perspectives".Kurzfristig erwarten die Experten von Natixis Investment Managers eine Verlangsamung des globalen Wachstums, insbesondere in Europa, wo der Stagflationsdruck infolge des negativen Angebotsschocks bei Rohstoffen, des Kaufkraftverlusts der Haushalte und der möglichen Aufschiebung der privaten Ausgaben zugenommen hat. Obwohl die Rezessionsrisiken nach oben tendieren würden, würden die Experten diese Befürchtungen zumindest kurzfristig für unbegründet halten und davon ausgehen, dass das globale Wachstum für den größten Teil des Jahres 2022 über seinem langfristigen Potenzial liegen werde. In der Tat sähen ihre neu erstellten Prognosen das reale BIP-Wachstum der Eurozone bis 2022 bei 3,0 Prozent. Diese Schätzung weiche um 0,4 Prozentpunkte von der im Januar 2022 ab.Allerdings gelte es zu bedenken, dass alle Prognosen derzeit mit Vorsicht zu betrachten seien, da die Situation nach wie vor sehr unbeständig und das Spektrum der möglichen Szenarien groß sei. (18.03.2022/ac/a/m)