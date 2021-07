Gemessen an den vorherigen Erwartungen seien die heute für Deutschland gemeldeten BIP-Zahlen durchaus eine negative Überraschung. Dabei seien die Voraussetzungen für einen noch schnelleren Aufholprozess durchaus gegeben gewesen. Mit rückläufigen Infektionszahlen und dem Ende des Lockdowns hätten im Frühjahr vor allem die von der Pandemie besonders betroffenen Sektoren ihre wirtschaftliche Aktivität massiv steigern können. Nach Angaben der Statistiker habe neben den staatlichen Ausgaben dementsprechend vor allem der private Konsum zum Wachstum beigetragen.



Allerdings sei die Industrie, genauer gesagt die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe, durch Lieferengpässe und gestörte Wertschöpfungsketten ausgebremst worden. Vor allem im für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Fahrzeugbau hätten sich Knappheiten negativ bemerkbar gemacht, nach Angaben des VDA seien Halbleiter weiterhin ein gewichtiger Engpassfaktor gewesen. In der gesamten Industrie habe die Produktion mit der zügig angesprungenen Nachfrage nicht mithalten können, der Auftragsbestand sei auf ein Rekordniveau geklettert. Entsprechend stark seien die Lager geräumt worden.



Der überraschende Rückgang des ifo-Geschäftsklimas im Juli sei durchaus als ein Warnsignal zu verstehen, dass die Risiken für die Konjunktur durch Knappheiten, aber auch durch die noch nicht überwundene Pandemie, nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürften. Gleichwohl sei der kurzfristige Ausblick bei aller Unsicherheit weiterhin sehr positiv, für das dritte Quartal zeichne sich eine nochmalige Beschleunigung des wirtschaftlichen Aufholprozesses ab. Damit rücke dann auch das Vorkrisenniveau allmählich wieder in Reichweite. Für das Gesamtjahr 2021 würden die Analysten mit einem kräftigen BIP-Wachstum von deutlich über 3% rechnen.



Die deutsche Wirtschaft habe sich im Frühjahr zügig von den vorherigen Belastungen erholt. Das reale Bruttoinlandsprodukt habe kräftig um 1,5% gegenüber dem Vorquartal zugelegt, bleibe aber etwas hinter den optimistischeren Erwartungen zurück. Die Jahresrate habe aufgrund eines Basiseffekts einen regelrechten Sprung auf 9,2% Y/Y gemacht. Weite Teile der Wirtschaft hätten von den niedrigen Infektionszahlen und den Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen profitiert.



Vor allem der private Konsum habe sich von der corona-bedingten Delle zum Jahresauftakt erholt. Die Industrie hingegen sei von Knappheiten ausgebremst worden, was die Stimmung ebenso belaste wie die Unsicherheit über den weiteren Pandemieverlauf. Dennoch stünden die Zeichen für eine nochmalige Beschleunigung des Aufholprozesses gut, die Analysten würden mit einem BIP-Wachstum von über 3% für 2021 rechnen. Die EZB werde ihrer vorsichtigen Haltung treu bleiben und dürfte trotz des Inflationsanstiegs im zweiten Halbjahr auch über den März 2022 hinaus mit kraftvollen QE-Maßnahmen die Erholung weiter stützen. (30.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat heute Vormittag eine erste vorläufige Schätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Demnach habe sich die deutsche Wirtschaft im Frühjahr von den Belastungen zum Jahresauftakt spürbar erholen können. Das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP habe um 1,5% gegenüber dem Vorquartal zugelegt. Dies liege jedoch unter den Schätzungen der zuvor von Bloomberg befragten Volkswirte und Analysten. Auch die Analysten hätten der deutschen Wirtschaft eine noch stärkere Erholung im zweiten Quartal zugetraut.Zugleich seien mit der heutigen Veröffentlichung die historischen Werte teils deutlich revidiert worden, für das erste Quartal ergebe sich nun sogar ein Minus von -2,1% Q/Q. Damit habe der Rücksetzer zum Jahresauftakt bis zur Jahresmitte noch nicht ganz wieder aufgeholt werden können. Die BIP-Jahresrate mache dennoch einen großen Sprung auf 9,2% Y/Y. Allerdings gehe dies natürlich maßgeblich auf einen Basiseffekt zurück, da hier mit dem Vorjahresquartal verglichen werde, in dem der größte je gemessene Einbruch der Wirtschaftsleistung (nach Revision nun -10,0% Q/Q) zu verzeichnen gewesen sei.