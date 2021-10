Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BICO (zuvor: CELLINK) (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (04.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BICO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BICO Group AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BICO Group (vormals CELLINK) sei bekannt für eine aggressive Buy-and-Build-Strategie. Nun möchten die Schweden ein weiteres spannendes Unternehmen aus Deutschland übernehmen: Die QInstruments GmbH. Dafür lege das Management rund um CEO Erik Gatenholm einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag auf den Tisch.Genauer genommen zahle BICO 61,25 Millionen Euro, von denen drei Millionen Euro beim Erreichen bestimmter Meilensteine fällig würden. 13 Prozent des Kaufpreises würden dem Vernehmen nach in Form von neu ausgegebenen Aktien beglichen.QInstruments sei im Jahr 2003 von Olaf Simmat und Christian Stange ins Leben gerufen worden. Das Unternehmen zähle laut BICO zu den führenden Entwicklern, Herstellern und Anbietern von Lösungen für die Automatisierung der Probenvorbereitung durch Mischen von Liquid-Handling-Robotern und Workflows für die biomedizinische und biowissenschaftliche Forschung sowie die klinische Diagnostik.BICO habe mit QInstruments das nächste Puzzlestück für die wachsende Unternehmensgruppe gefunden. In der Vergangenheit hätten die Skandinavier gezeigt, dass die Integration von Zukäufen reibungslos verlaufe. Das sollte auch mit QInstruments der Fall sein. Im schwachen Gesamtmarkt sei die BICO-Aktie zuletzt aber unter Druck geraten. "Aktionär"-Leser lägen allerdings mit 330 Prozent seit Erstempfehlung immer noch klar im Plus. Stopp bei 36,00 Euro beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BICO-Aktie. (Analyse vom 04.10.2021)