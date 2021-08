Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BICO:



BICO (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (18.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BICO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BICO (zuvor: CELLINK) (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z) unter die Lupe.Kaum sei der Wechsel des Unternehmensnamen von "CELLINK" in "BICO" erfolgt, lege der schwedische Bioprinting-Spezialist auch schon die ersten Quartalszahlen vor. Und die hätten es, allen voran was das Wachstum angehe, in sich. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse für die Monate April bis Juni erreiche die Aktie kurzzeitig ein neues Rekordhoch.Das skandinavische Unternehmen habe die Nettoerlöse in Q2, getrieben auch durch Übernahmen, um unglaubliche 628 Prozent auf 293,1 Mio. Schwedische Kronen (etwa 28,7 Mio. Euro) steigern können. Rein organisch habe sich der Zuwachs beim Umsatz auf respektable 95 Prozent belaufen.Zudem habe BICO in ein positives EBITDA in Höhe von 10,6 Mio. Kronen (gut eine Million Euro) ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum habe der Wert noch Minus 16,0 Mio. Kronen betragen. Unter dem Strich habe BICO jedoch einen Verlust von 0,89 Kronen je Aktie eingefahren.Die BICO-Aktie habe im Handel am Mittwoch bei 630 Schwedische Kronen (61,61 Euro) ein neues Rekordhoch markiert, habe jedoch im Tagesverlauf einen Großteil der angelaufenen Kursgewinne wieder abgeben müssen. Kein Problem für Anleger, die seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Aktienreport bzw. Printmagazin an Bord seien. Seitdem seien Kursgewinne von bis zu 516 Prozent angelaufenen.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Restposition laufen zu lassen! (Analyse vom 18.08.2021)