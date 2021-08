London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.243,49 GBp -1,01% (26.08.2021, 09:12)



ISIN BHP Group-Aktie:

GB00BH0P3Z91



WKN BHP Group-Aktie:

A2N9WV



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BIL



London Stock Exchange-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



NASDAQ OTC-Symbol BHP Group-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Group plc:



Die BHP Gruppe (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF) ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern. BHP gewinnt und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas und betreibt ihre Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.



Die BHP Gruppe ist in einer dualen Struktur mit zwei Dachfirmen organisiert (BHP Group Limited, Australien, und BHP Group Plc, UK), die eine wirtschaftliche Einheit mit einer gemeinsamen Unternehmensführung bilden. (26.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF) unter die Lupe.In Deutschland sei die Dividendensaison bis auf ganz wenige Ausnahmen schon längere Zeit vorbei. Bei einigen ausländischen Aktien könnten Renditejäger aber noch immer stattliche Ausschüttungen einstreichen - z.B. auch bei der BHP Group. Denn der britisch-australische Bergbau-Gigant habe kürzlich angekündigt, eine Halbjahresdividende von satten 2 Dollar je Aktie auszuschütten (im Frühjahr sei bereits 1 Dollar gezahlt worden). Wer in den Genuss dieser Zahlung kommen wolle, habe noch eine Woche Zeit, sich die Aktien ins Depot zu legen, genauer gesagt bis zum 1. September. Am 2. September sei der Ex-Tag, dann werde die BHP Group-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Die Ausschüttung erfolge ab dem 21. September.Für das laufende Geschäftsjahr 21/22 (bis 30.06.) würden Analysten im Durchschnitt mit einer Dividende von insgesamt 3,06 Dollar rechnen, woraus sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Rendite von 9,4% errechnen würde.Die BHP Group-Aktie sei allerdings nicht nur wegen der üppigen Dividendenzahlungen ein sehr attraktives Investment. Der Eisenerzriese dürfte in den kommenden Jahren stark davon profitieren, dass rund um den Globus viele Milliarden Dollar in unzählige Infrastrukturprojekte investiert würden und dadurch massenhaft Stahl benötigt werde. Zudem verfüge das Unternehmen über eine sehr starke Bilanz und sei mit einem KGV von 8 günstig bewertet. Die BHP Group-Aktie sei daher ein klarer Kauf (Stoppkurs: 21,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2021)Börsenplätze BHP Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs BHP Group-Aktie:26,30 EUR -0,94% (26.08.3021, 09:10)