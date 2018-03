Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

16,35 EUR +0,23% (15.03.2018, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

16,31 EUR +0,30% (15.03.2018, 14:18)



London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

GBp 1.445,00 +0,03% (15.03.2018, 14:11)



ISIN BHP Billiton-Aktie:

GB0000566504



WKN BHP Billiton-Aktie:

908101



Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BIL



NYSE-Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BHP



Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, NYSE-Symbol: BHP) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben.

(15.03.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse des Analysten Eugene King von Goldman Sachs:Eugene King, Analyst vom Investmenthaus Goldman Sachs, vertritt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, NYSE-Symbol: BHP) nunmehr eine neutrale Haltung.Im Rahmen einer Branchenstudie sei die Einschätzung des europäischen Bergbausektors von "neutral" auf "attractive" angehoben worden.Eine steigende Inflation und höhere Investitionen könnten sich auf die Commodity-Preise positiv auswirken, so die Analysten von Goldman Sachs. Die Aussichten für Bergbauunternehmen würden sich verbessern.Analyst Eugene King hebt das Kursziel für die Aktien von BHP Billiton plc. 1.150,00 auf 1.500,00 GPc an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BHP Billiton-Aktie: