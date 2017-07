London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

1.316,50 GBp -0,23% (20.07.2017, 11:17)



ISIN BHP Billiton-Aktie:

GB0000566504



WKN BHP Billiton-Aktie:

908101



Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (20.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 12,50 GBP auf 13,50 GBP.Die Produktionsdaten für das Q4 2016/17 (30.06.) hätten kein einheitliches Bild gezeigt. Die Produktionsziele für das Geschäftsjahr 2016/17 habe BHP Billiton nur teilweise erreicht. Produktionsseitig habe sich in H2 2016/17 das gleiche Bild wie in Q4 2016/17 gezeigt. Jedoch hätten die Rohstoffpreise in H2 2016/17 (entspricht H1 2017) überwiegend (deutlich) über dem Niveau von H2 2015/16 und H1 2016/17 (u.a. Eisenerz: +41% bzw. +13%) gelegen.Ferner erwarte BHP Billiton, die Kostenziele zumindest bei Eisenerz und konventionellem Öl erreicht zu haben (aber bei Kupfer und Kohle verfehlt). Auf bereinigter Basis sollte nach Ansicht des Analysten das H2 2016/17 ergebnisseitig besser ausgefallen sein als das H2 2015/16 und das H1 2016/17. Allerdings sehe sich der Konzern mit Sonderbelastungen in H2 2016/17 in Höhe von 740 Mio. USD (nach Steuern) konfrontiert. Der Produktionsausblick für das laufende Geschäftsjahr impliziere überwiegend - auch basiseffektbedingt (v.a. Kupfer) - Anstiege (y/y; Ausnahme: Öl/Gas).Es bestünden nach wie vor finanzielle Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Dammbruch bei Samarco. Wegen der rückläufigen Gewinnentwicklung (EPS 2017/18e vs. 2016/17e) sehe der Analyst bei einem KGV 2017/18e von 15,0 kein deutliches Aufwärtspotenzial. Jedoch sei die Dividendenrendite (2016/17e: 4,9%; 2017/18e: 4,1%) seines Erachtens attraktiv.Börsenplätze BHP Billiton-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:14,88 EUR -0,70% (20.07.2017, 11:13)