Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (20.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 15,50 GBP auf 16,00 GBP.Die Produktionsdaten für Q3 2017/18 (31.03.) hätten keine einheitliche Entwicklung gezeigt. Für die beiden wichtigsten Rohstoffe des Konzerns - Eisenerz und Kupfer - seien jedoch (deutliche) Steigerungen ausgewiesen worden. Von der Produktions-/Absatz- und Rohstoffpreisseite seien positive Effekte für die Ergebnisentwicklung ausgegangen. Hingegen sollten die Wechselkurse die Ergebnisentwicklung belastet haben. Das Produktionsziel für das Geschäftsjahr 2017/18 (30.06.) von 6% y/y (in Kupferäquivalent) sei bestätigt worden, wobei die Guidance für die einzelnen Rohstoffe mehrheitlich angepasst worden sei (u.a. Eisenerz gesenkt, Öl/Gas und Kupfer erhöht). Auf dem aktuellen Rohstoffpreisniveau könne der Konzern milliardenschwere freie Cashflows erwirtschaften. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. bereinigtes EPS 2017/18e: 1,71 (alt: 1,49) USD; berichtetes EPS 2017/18e: 1,32 (alt: 1,10) USD; Dividende je Aktie (DPS) 2017/18e: 1,15 (alt 1,02) USD; EPS 2018/19e: 1,57 (alt: 1,22) USD; DPS 2018/19e: 0,90 (alt: 0,86) USD).Unter Berücksichtigung der erwarteten Gewinndynamik, des aktuellen Bewertungsniveaus, der Samarco-Risiken sowie der gestiegenen Unsicherheiten lautet das Rating für die BHP Billiton-Aktie unverändert "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 20.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:17,61 EUR +0,58% (20.04.2018, 11:56)