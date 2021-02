Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BHG Group AB:



Die Bygghemma Group First AB (BHG Group AB) (ISIN: SE0010948588, WKN: A2JG92, Ticker-Symbol: 7B1) ist ein schwedischer Online-Anbieter von Baumarktprodukten. Die Geschäftstätigkeit der BHG Group umfasst zwei Segmente: DIY- und Wohnmöbel. Das DIY-Segment umfasst Do it yourself-Produkte für die Haus- und Gartengestaltung. Es umfasst Online-Shops wie bygghemma.se, netrauta.fi, taloon.com, frishop.dk, badshop.se, talotarvike.com, stonefactory.se, golvpoolen.se, lindstromsbad.se, vitvaruexperten.se, tvexperten.se, unter anderem sowie Showrooms. Das Segment Wohnen verkauft Möbel und Dekorationen. Dazu gehören u.a. Online-Shops wie trademax.se, chilli.se, kodin.fi, furniturebox.se, myhomemobler.dk und wegot.se sowie Showrooms. Die BHG Group ist in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark tätig. (01.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHG Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Online-Anbieters von Heimwerkerprodukten BHG Group AB (ISIN: SE0010948588, WKN: A2JG92, Ticker-Symbol: 7B1) unter die Lupe.Der Multi-Website-Onlinehändler habe ordentliche Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 präsentiert. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe die BHG Group im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich zugelegt. Die Aktie könne das bislang zwar noch nicht in Kursgewinne ummünzen, bleibe jedoch interessant.Die Bereitschaft, Möbel und Einrichtungsgegenstände online zu kaufen, habe durch die Corona-Pandemie stark zugenommen. Das spiegele sich auch in den Zahlen der BHG Group wider. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2020 seinen Umsatz um rund 44 Prozent auf etwa neun Milliarden Schwedische Kronen (rund 882 Mio. Euro) erhöht.Anders als viele andere Wachstumsunternehmen aus dem E-Commerce-Sektor arbeite die BHG Group profitabel. Für 2020 stehe ein Gewinn von 31,5 Mio. Euro und damit eine Steigerung von 133 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu Buche.Aktiv sei die BHG Group in Europa und dort schwerpunktmäßig in den nordischen Ländern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Ein Exot im Portfolio sei der Onlineshop für skandinavisches Design, den das Unternehmen in Südkorea betreibe.Zwar hätten auch die guten Jahreszahlen den Kurs der BHG Group-Aktie nicht stützen können, DER AKTIONÄR halte dennoch an seiner Empfehlung aus dem Dezember letzten Jahres fest. Mit ihrem Multi-Website- und -Länder-Ansatz ist die BHG Group im Wachstumsmarkt Möbel-E-Commerce gut aufgestellt, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2021)