Kurzprofil BHB Brauholding Bayern-Mitte AG:



Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B) ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 betrug 77,7% und belegt die solide Finanzierungsstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.



Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.



Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das gesamte heutige Markenportfolio umfasst 11 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet Herrnbräu auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 19 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Alle Produkte zeichnen sich durch größte Reinheit und mehrfach prämierte Qualität aus. (05.05.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B).Das Geschäftsjahr 2020 sei bei der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Dementsprechend habe die BHB einen Gesamt-Getränkeabsatz Rückgang von 21,7% auf 173,2 thl (VJ: 221,1 thl) hinnehmen müssen. Folglich hätten sich die Brutto-Umsatzerlöse in einer ähnlichen Größenordnung um 27,3% auf 13,12 Mio. EUR reduziert (VJ: 18,06 Mio. EUR). Der Hauptgrund für den starken Umsatzeinbruch seien die von der Regierung beschlossenen Hygiene-Regeln gewesen, die insbesondere die Gastronomie und Veranstaltungsbranche, zwei sehr wichtige Vertriebskanäle der BHB, hart getroffen hätten. Die Gastronomie habe im vergangenen Jahr mehr als vier Monate schließen müssen und habe sonst nur einen eingeschränkten Service anbieten können. Darüber hinaus seien seit März 2020 alle Fest- und Sportveranstaltungen abgesagt worden. Zudem sei der Export, verursacht durch die Abschottungsmaßnahmen im März 2020, zeitweise nahezu zum Erliegen gekommen.Die Gesellschaft habe trotz strikter Kostendisziplinen einen EBITDA-Rückgang in Höhe von -59,1% auf 0,90 Mio. EUR (VJ: 2,11 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Der Umsatzrückgang habe jedoch durch eine deutliche Kostenreduktion, u.a. Personalaufwendungen, Materialaufwendungen und sonst. Betrieblichen Aufwendungen, teilweise kompensiert werden können. Die dazugehörige EBITDA-Marge habe mit 6,9% (VJ: 11,7%) ebenfalls deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen. Mit einem Jahresüberschuss in Höhe von -0,57 Mio. EUR (VJ: 0,25 Mio. EUR) habe die BHB Brauholding erstmals ein negatives Nachsteuerergebnis ausgewiesen.Das Eigenkapital sei trotz des herausfordernden Geschäftsjahres 2020 auf einem unverändert hohen Niveau verblieben. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 habe sich das Eigenkapital auf 10,34 Mio. EUR belaufen (VJ: 10,91 Mio. EUR), was einer Eigenkapitalquote von 75,6% (31.12.2019: 75,5%) entspreche. Die stabile Eigenkapitalquote habe einerseits durch das umsichtige Handeln in der Corona-Pandemie und einer guten Kostendisziplin sowie durch den Verzicht einer Dividendenzahlung im Jahr 2020 erreicht werden können.Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen auch im Jahr 2021 von der Corona-Krise betroffen sein werde. Jedoch sollten mit einer voranschreitenden Impfquote und mit einer abnehmenden Inzidenzzahl Lockerungen, wie z.B. Öffnung der Gastronomie und Biergärten, beschlossen werden. Sobald es die pandemische Situation zulasse, würden die Analysten davon ausgehen, dass die BHB Brauholding durch die strategische Ausrichtung des Vertriebes sowie insbesondere von dem weiterhin intakten Kundenstamm im In- und Ausland profitieren könne.Nach Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 sei zur Wahrung der Liquidität die Dividendenzahlung ausgesetzt worden. Die Analysten würden erwarten, dass die BHB Brauholding auch im Jahr 2021 auf eine Dividendenzahlung verzichten werde und die finanziellen Mittel für das laufende Geschäft und zur weiteren Sicherung der Liquidität verwenden werde. Das Unternehmen dürfte nach Erachten der Analysten der Rückkehr zu den nachhaltigen Margen von vor Corona-Zeiten, die gewohnte Dividendenpolitik wieder aufnehmen. Die Analysten würden ab dem Jahr 2022 eine Dividendenzahlung von 0,04 EUR pro Aktie sowie im Jahr 2023 eine Dividendenzahlung von 0,06 EUR pro Aktie erwarten.Die BHB Brauholding sei durch die solide Finanzierungsstruktur, die hohe Produktqualität sowie die strategische Ausrichtung des Vertriebs und dem weiterhin intakten Kundenstamm aus Sicht der Analysten bestens aufgestellt, um sich nach Ende der Pandemie im herausfordernden Biermarkt zu behaupten. Bedingt durch die niedrigeren Umsatz- und Ergebnisprognosen würden die Analysten ihr Kursziel auf 3,55 EUR (bisher: 3,80 EUR) reduzieren. Die Kurszielreduktion werde zum Teil durch einen niedrigeren risikolosen Zinssatz von 0,25% (bisher: 1,00%) kompensiert.Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 05.05.2021)