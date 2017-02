XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (01.02.2017/ac/a/d)





Mit Beschluss vom 22.11.2016, XI ZB 9/13, den Parteien zugestellt am gestrigen 31.01.2017, verneint der Bundesgerichtshof (BGH) - anders als zum Dritten Börsengang im Jahr 2000 (DT 3) - Prospektfehler bezüglich des Zweiten Börsenganges der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) (DT 2) im Jahre 1999, so die TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der BGH bestätigt damit den Musterentscheid des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt a.M. vom 03.07.2013, 23 Kap 2/06."Wir haben mit dieser Entscheidung gerechnet", sagt Rechtsanwalt Peter A. Gundermann, Geschäftsführer der TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (TILP), die den Musterkläger auch in diesem Musterverfahren vertritt. "Der BGH hatte bereits in seinem Beschluss zu DT 3 vom 21.10.2014, XI ZB 12/12, die von uns dort und zu DT 2 gerügten inhaltsgleichen Prospektfehler - maßgeblich zur Immobilienthematik - verneint. Der Komplex "Sprint", der bekanntlich zu dem von uns als Musterklägerkanzlei im Fall DT 3 erstrittenen Erfolg vor dem BGH geführt hat, spielte bei der Beurteilung des Prospekts des Jahres 1999 keine Rolle", erläutert Gundermann.Der Fall DT 2 betrifft nur wenige Dutzend Kläger vor dem Landgericht (LG) Frankfurt a.M., deren Gesamthöhe ihrer Klagforderungen sich auf weniger als 2 Millionen EUR beläuft, exakt auf EUR 1.172.332,69.Ergänzende Informationen zum Fall Telekom, seiner Historie und eine Dokumentation der bisherigen Pressemitteilungen von TILP finden Sie unter www.tilp.de/deutsche-telekom.