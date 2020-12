Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - BGA-Präsident Anton Börner äußert sich zum geplanten EU-China-Abkommen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung vom BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.:Der Zugang durch das "Comprehensive Agreement on Investment" ist zwar noch nicht voll umfassend, dennoch haben wir nun die begründete Hoffnung, dass sich problematische Situationen wie erzwungener Technologietransfer und die Diskriminierung von EU-Unternehmen durch chinesische Staatsbetriebe verbessern werden. Entscheidend wird natürlich sein, wie das Abkommen in China gelebt, also in Geschäftspraxis umgesetzt wird. Ebenso wird die verdeckte Subventionierung von Geschäften durch Staatsunternehmen weiter eine Herausforderung bleiben.Für China ist das Abkommen ebenfalls ein Erfolg: Chinesische Investoren können sich mit dem Abkommen einen vertraglich garantierten, langfristigen Zugang zum europäischen Markt sichern." (30.12.2020/ac/a/m)