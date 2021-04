Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

74,70 EUR -1,06% (23.04.2021, 17:35)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

83,00 CHF +0,18% (23.04.2021, 17:30)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (25.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Das Schaffhausener Unternehmen habe am Freitag ihren Quartalsbericht veröffentlicht. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres habe es dabei einige Veränderungen im Portfolio gegeben. Auch zwei neue Werte seien im Portfolio der Schweizer zu finden.Das Investment-Team habe das Portfolio im ersten Quartal 2021 um die zwei kleinkapitalisierten Unternehmen Essa Pharma und Revolution Medicines erweitert. Mit diesen beiden Biotechunternehmen erhöhe BB Biotech die Portfoliogewichtung im Onkologiebereich. Zugleich habe sich die Beteiligungsgesellschaft von den Positionen in Cidara und Voyager Therapeutics getrennt und habe Gewinne bei Top-Beteiligungen wie Neurocrine, Vertex, Alnylam, Ionis und Halozyme realisiert, so BB Biotech in einer Mitteilung. Weitere Gewinnmitnahmen hätten bei der aktuell zweitgrößten Portfolioposition Moderna nach einem starken Kursanstieg der Aktie im Februar als auch bei kleineren Beteiligungen wie Arvinas und Scholar Rock realisiert werden können. Die resultierenden Erlöse seien in bestehende Beteiligungen wie Agios, Macrogenics, Black Diamond, Mersana und Relay reinvestiert worden.Die Mittel aus zuvor realisierten Gewinnen bei Unternehmen für Geneditierung (CRISPR Therapeutics und Beam Therapeutics) und zellbasierte Therapien (Fate Therapeutics) habe man in dieselben Unternehmen reinvestiert, aber zu deutlich attraktiveren Bewertungen, habe das BB-Biotech-Investment-Team erklärt. Darübr hinaus habe sich BB Biotech an den Kapitalerhöhungen von Argenx und Molecular Templates beteiligt. Argenx finanziere mit diesen Mitteln diebevorstehende Markteinführung von efgartigimod, während Molecular Templates die klinische Entwicklung seiner Pipeline an ETB-Produkten der nächsten Generation vorantreiben werde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: