Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (19.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.BB Biotech habe am heutigen Freitag den Bericht zum Q2/2019 präsentiert. Radius Health befinde sich neu unter den zehn größten Unternehmen der Schweizer. Darüber hinaus seien die finalen Veränderungen zweier langjähriger Portfolio-Mitgleider angekündigt. BB Biotech wolle verstärkt auf Biotech-Unternehmen der nächsten Generation setzen.Der Gesundheitssektor habe mit den europäischen und amerikanischen Aktienindices, die in Q2/2019 neue Höchststände erreicht hätten, nicht Schritt halten können. Trotz einer weiteren Zunahme der M&A-Aktivitäten habe der Nasdaq Biotechnology Index nach seiner beeindruckenden Erstquartalsrally in Q2 zwei Prozent nachgegeben (in USD), so BB Biotech in der Mitteilung.Sorgen über die Einschränkung von M&A-Transaktionen und die Preisgestaltung von Arzneimitteln in den USA hätten auf die Stimmung gedrückt.BB Biotech habe den 2018 begonnenen strategischen und zukunftsweisenden Umbau des Portfolios, der dessen langfristiges Wachstum beflügeln soll, weitestgehend abgeschlossen. Die zwei verbliebenen großen Positionen in Celgene (Verkauf an Bristol Myers) und Gilead (schrittweise Veräußerung), die bereits seit Jahren Bestandteil des Portfolios seien, würden als Nächstes geschlossen. Die beachtlichen langfristigen Gewinne dieser und anderer erfolgreicher Investitionen würden verwendet, um den Leverage zu verringern und Investitionen in Biotechunternehmen der nächsten Generation in früheren Phasen des Wachstumszyklus zu finanzieren.Bei der BB Biotech-Aktie gilt es, Geduld zu bewahren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link