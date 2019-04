Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (26.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Dank der starken Erholung an den Aktienmärkten habe der Healthcare-Sektor im ersten Quartal eine positive Performance verzeichnet. Noch besser habe die Biotechbranche abgeschnitten, was die Stärke und Breite des Sektors verdeutliche. Die BB Biotech-Aktie habe in diesem positiven Umfeld überdurchschnittlich zugelegt. Der Quartalsgewinn sei auf 890 Millionen Schweizer Franken gegenüber 28 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum gestiegen, so BB Biotech in einer Mitteilung. Die Aktie von BB Biotech habe im ersten Quartal 2019 auf Eurobasis mehr 25 Prozent zugelegt. Der Innere Wert sei um 31,1 Prozent in Franken gestiegen, 32,3 Prozent in Euro und 29,4 Prozent in US-Dollar. Der Vergleichsindex Nasdaq Biotech Index habe im ersten Jahresviertel hingegen lediglich 15,5 Prozent auf Dollarbasis zugelegt.Der kontinuierliche Umbau des Portfolios von großkapitalisierten Werten hin zu wachstumsstarken kleineren und mittleren Unternehmen schreite weiter voran. Dabei sei die Gewichtung genetischer Medikamentenentwickler sowohl bei bestehenden Positionen erhöht worden wie auch um zwei weitere Portfoliounternehmen erweitert.Die 74 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Celgene durch Bristol-Myers Squibb (BMS) dürfte für BB Biotech nach Abschluss der Transaktion im dritten Quartal signifikante Barmittelzuflüsse generieren. BMS zahle laut der Vereinbarung 50 Dollar je Celgene-Aktie zuzüglich einer BMS-Aktie und weiterer erfolgsabhängiger Zahlungen von bis zu 9 Dollar pro Aktie im Falle der Zulassung von drei wichtigen Entwicklungskandidaten. Die Übernahme dürfte im dritten Quartal 2019 abgeschlossen werden.Einige Portfoliounternehmen hätten im ersten Quartal 2019 wichtige Meilensteine erreicht. Drei Unternehmen hätten Ergebnisse zulassungsrelevanter Phase-3-Studien vorgelegt: Sage Therapeutics habe bekannt gegeben, dass SAGE-217 den primären und sekundären Endpunkt einer klinischen Phase-III-Studie bei Frauen mit postpartaler Depression erreicht habe. Vertex habe mitgeteilt, dass seine Dreifachtherapie aus VX-445, Tezacaftor und Ivacaftor (Symdeko) den primären Endpunkt einer Verbesserung der Lungenfunktion (ppFEV1) bei Patienten mit zystischer Fibrose erreicht habe. Und Macrogenics habe positive Ergebnisse der klinischen Studie SOPHIA zu Margetuximab bei Brustkrebs veröffentlicht.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt die BB Biotech-Aktie weiterhin als Basisinvestment im Sektor. (Analyse vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link