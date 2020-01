XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (19.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft habe ihren Bericht für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Bessere Fundamentaldaten hätten M&A-Aktivitäten begünstigt und für eine solide Sektor-Performance gegen Jahresende gesorgt. Allein im vierten Quartal habe BB Biotech den Inneren Wert um 17,5% in Schweizer Franken, 17,7% in Euro und 21,1% in US-Dollar gesteigert. Daraus habe ein Nettogewinn von 505 Mip.CHF resultiert.Das Investmentteam setze die 2018 angestossene Neuausrichtung des Portfolios fort, um künftige Wachstumschancen innerhalb des Sektors zu nutzen. In Einklang mit der Ausschüttungspolitik der vergangenen Jahre werde der Verwaltungsrat an der Generalversammlung am 19. März 2020 eine reguläre Dividende von 3,40 CHF pro Aktie vorschlagen. Das entspreche einer Dividendenrendite von 5% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der BB Biotech-Aktie im Dezember 2019.Zudem habe BB Biotech einen Ausblick auf die Erwartungen im laufenden Jahr gegeben. Auch 2020 werde in den Augen der Beteiligungsgesellschaft bedeutende technologische Fortschritte bringen, die in den kommenden Jahren neue Behandlungsmodalitäten ermöglichen würden, um dem ungedeckten medizinischen Bedarf vieler Patienten zu begegnen. Deshalb konzentriere sich die Vermögensallokation des Investmentteams nicht nur auf die etablierten Bereiche - wie z.B. die Onkologie, seltene Krankheiten und neurologische Indikationen -, sondern auch auf sich rasch entwickelnde Zukunftstechnologien, die dank ihres ausgezeichneten therapeutischen Profils einen hohen wirtschaftlichen Nutzen verheißen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: