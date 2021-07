Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

80,05 EUR +0,06% (23.07.2021, 11:52)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

87,00 CHF +0,46% (23.07.2021, 11:57)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (23.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech habe den Bericht zum zweiten Quartal vorgelegt. Der Aktienkurs von BB Biotech habe im Berichtszeitraum um 5,8 Prozent in Schweizer Franken und 6,1 Prozent in Euro zugelegt. Für die erste Jahreshälfte habe die Aktie eine Gesamtrendite einschließlich Dividende von 22,2 Prozent in Franken und 21,3 Prozent in Euro ausgewiesen.Wie BB Biotech mitgeteilt habe, habe das Investment-Team seine Anlagetätigkeit auf bestehende kleine und mittlere Unternehmen und auf Opportunitäten fokussiert, die sich aus Meldungen zu den SARS-CoV-2-Impfstoffen, auf die umstrittene Zulassung von Aduhelm von Biogen sowie die zahlreichen neuen Ergebnisseaus klinischen Studien ergeben hätten. Es seien keine Erweiterungen des Portfolios um neue Positionen vorgenommen worden.Nachdem die US Federal Trade Commission grünes Licht für die Übernahme von Alexion durch AstraZeneca gegeben habe, habe sich der Aktienkurs von Alexion dem für die Übernahme maßgeblichen Preis angenähert und dem Investment Team die Gelegenheit geboten, die gesamte Position in Alexion miteinem erheblichen Gewinn zu verkaufen. Das durch diesen Verkauf freigesetzte Kapital sowie die laufend mitgenommenen Gewinne bei Halozyme seien zur Aufstockung bestehender jüngerer Portfoliopositionen wie Fate Therapeutics, Revolution Medicines, Relay Therapeutics, Essa Pharma und Molecular Templates verwendet worden.Zusätzliches Kapital habe aus Gewinnmitnahmen bei Biogen nach der Zulassung von Aduhelm, bei Moderna, das mittlerweile die größte Positon im BB-Biotech-Portfolio darstelle, sowie bei Agios im Anschluss an den Verkauf der Division Onkologie an Servier gestammt.Die Aktie von BB Biotech bleibe ein Basisinvestment im Biotech-Sektor. Anlegern, denen das Risiko eines Einzelinvestments im Biotechsektor zu hoch ist, liegen bei BB Biotech richtig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link