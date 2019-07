XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

60,05 EUR +1,09% (01.07.2019, 14:35)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

67,10 CHF +1,59% (01.07.2019, 14:39)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (01.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die EU erhöhe im Streit um ein neues Partnerschaftsabkommen den Druck auf die Schweiz. Die Leidtragenden seien die Anleger, denn ab diesem Montag dürften an den meisten europäischen Handelsplätzen die Aktien von Schweizer Unternehmen nicht mehr gehandelt werden. Betroffen seien u.a. die Aktien von Nestlé, Novartis und Roche. In der Schweiz sei auch BB Biotech ansässig. Was bedeute das Ganze für deren Investoren?Zunächst einmal ein Blick auf das, was passiert sei: Es gehe um ein neues Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und der Schweiz. Weil sich die Schweizer Regierung wegen innenpolitischer Widerstände weigere, dem bereits ausgehandelten Vertrag zuzustimmen, erkenne die EU ab diesem Montag die Schweizer Börsenregulierung nicht mehr als gleichwertig an. Damit würden EU-Händler bis auf Weiteres nicht mehr uneingeschränkt an der Börse in Zürich handeln können. Die Schweiz wolle versuchen, die Konsequenzen der EU-Entscheidung mit einer Notfallverordnung zum Schutz des Schweizer Börsenplatzes abzufedern.Das ausgehandelte, aber von der Schweiz bislang nicht unterzeichnete Rahmenabkommen solle den gegenseitigen Marktzugang einheitlicher und effizienter machen. Für die EU gehe es vor allem darum, dass die Schweiz in bestimmten Bereichen EU-Regeländerungen übernehme und sich an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs halte, soweit sich die Urteile auf Bereiche beziehen würden, die Teil von Abkommen seien.Die BB Biotech-Aktie bleibt weiterhin das Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: