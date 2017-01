XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

51,57 EUR -2,55% (16.01.2017, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

51,551 EUR -0,38% (16.01.2017, 13:44)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (16.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktie: Trumps Ankündigungen ohne große Auswirkungen? Zukaufen! AktienanalyseMarion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse eine spekulative Position in der Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) auf dem aktuellen Niveau zu eröffnen.Donald Trump habe eine Pressekonferenz abgehalten, auf der er sich wieder zur Pharmabranche geäußert und verbal auf sie eingeprügelt habe. Die US-Pharma-Aktien hätten darauf stark reagiert. Die BB Biotech AG sei im US-Sektor enorm stark engagiert, deswegen sei auch bei der BB Biotech-Aktie ein kleiner Rücksetzer auf dem Chart zu sehen.Die Redakteurin glaube nicht, dass es letztendlich einen so starken Einschnitt bei den Medikamentenpreisen geben werde, wie es Trump angekündigt habe. Sie denke, dass es in der Biotech-Branche vor allem auf die Entwicklungen angehe. Trumps Ankündigungen dürften also doch nicht so große Auswirkungen, auch für BB Biotech, haben.Die Aktienexpertin sehe die BB Biotech-Aktie weiterhin als ein klares Basisinvestment. Sie würde bei der BB Biotech-Aktie auf jeden Fall investiert bleiben und auf dem aktuellen Niveau durchaus noch zukaufen. BB Biotech schaffe es nämlich immer wieder, die Branche zu outperformen.Börsenplätze BB Biotech-Aktie: