ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (30.12.2016/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Michael Doepke, Volontär beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Während 2016 in den USA die großen Indices von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt seien, gerseiiet der NASDAQ Biotech Index unter die Räder gekommen. Nach dem verkorksten Jahr 2016 könnte die Branche zu den Outperformern 2017 gehören.Um die hohen Risiken bei einem Einzelwert zu kompensieren, bleibe BB Biotech das Basisinvestment für alle Anleger im Biotech-Sektor. Spekulative Anleger hingegen könnten sich eine Position von den Top-Beteiligungen Incyte, Celgene und/oder Ionis ins Depot legen, so Michael Doepke, Volontär beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.12.2016)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:51,48 EUR +0,19% (30.12.2016, 13:07)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:51,491 EUR -0,9391% (30.12.2016, 13:23)