Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (13.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe über die Ergebnisentwicklung für H1/2018 berichtet. Basierend auf den noch nicht geprüften konsolidierten Zahlen schließe es H1/2018 mit einem Periodenverlust nach Steuern von rund 70 Mio. CHF ab. In der entsprechenden Vorjahresperiode habe man noch einen Gewinn von 478,4 Mio. CHF ausweisen können. Als Beteiligungsgesellschaft reflektiere das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten würden.Die Schwergewichte hätten in H1 eine schwache Entwicklung hingelegt. Ionis, die per 31. März einen Portfolio-Anteil von 9,8% habe, habe seit Anfang Januar bis 30. Juni 17% eingebüßt. Die mit einem Anteil von 8% zweitgrößte Position Incyte habe bis Ende Juni 29% verloren und der mit 7,7% drittgrößte Wert Celgene liege 24% hinten. Jedoch könnte sich die Performance in H2 deutlich besser entwickeln. Zumindest sei der Auftakt ins zweite Halbjahr sehr vielversprechend. Der Nasdaq Biotech Index ziehe angetrieben von starken Alzheimerdaten aus dem Hause Biogen massiv an. Mittlerweile befinde sich der Index nur noch ganz knapp unter dem im Januar bei 3.719 Punkten markierten Jahreshoch. Auch die drei Top-Werte von BB Biotech hätten letztlich deutlich zulegen können - Celgene beispielsweise knapp 8%. "Der Aktionär" sehe den Wert ohnehin auf dem aktuellen Niveau als klar unterbewertet an.BB Biotech könnte in H2, wenn das Umfeld für die Biotechbranche so gut bleibe, eine massive Aufholjagd starten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:57,90 EUR -1,70% (13.07.2018, 09:42)