Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (24.04.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) waren zuletzt interessante Insiderkäufe zu beobachten.So hat Aufsichtsrat Prof. Dr. Klaus Strein zum 20.04.2018 ein Paket von rund 6.000 BB Biotech-Aktien zum Kurs von 65,96 CHF erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 395.772,25 CHF entspricht. Ferner hat am gleichen Tag Helmtraud Strein 6.000 Stück zum Kurs von 65,99 CHF gekauft. Das Transaktionsvolumen lag bei 395.969,45 CHF. Sie haben im Jahr 2017 sukzessive Aktien eingesammelt.Die Volatilität ist zurück an den Märkten und hatte im ersten Quartal 2018 ihr Revival, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 20.04.2018. Ungeachtet des Gegenwinds an den Aktienmärkten legte Aktie um 8,8% in CHF und 7,3% in EUR zu. Der Innere Wert blieb mit +0,4% in CHF, -0,1% in EUR und +2,3% in USD im Wesentlichen unverändert. Der Nettogewinn betrug CHF 28 Mio., gegenüber einem Nettogewinn von CHF 375 Mio. im selben Vorjahreszeitraum. Der Währungseffekt von -1,9% wurde durch die leichte Abwertung des USD gegenüber CHF verursacht.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer Aktienanalyse vom 20.04.2018 die Halteempfehlung für die BB Biotech-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 62 auf 60 Euro reduziert. Für 2018 sehe BB Biotech weiterhin ein insgesamt positives Umfeld für die Branche und erwarte bei seinen Beteiligungen wichtige Zulassungen und Meilensteine. Auch wenn die langfristigen Aussichten intakt seien, begrenze die Debatte um Medikamentenpreise das Aufwärtspotenzial, so der Analyst.XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:55,10 EUR 0,00% (24.04.2018, 14:49)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:55,10 EUR -1,08% (24.04.2018, 15:18)