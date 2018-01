ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (20.01.2018/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft habe den Bericht zum vierten Quartal veröffentlicht und in diesem Zuge auch die Veränderungen im Portfolio bekanntgegeben. Die BB Biotech-Aktie habe sich zuletzt deutlich erholen können. Am Freitag sei dem Titel sogar ein neues 52-Wochen-Hoch und damit ein Kaufsignal gelungen. Die BB Biotech-Aktie profitiere damit von der starken Entwicklung im Sektor. BB Biotech bleibe hier ein absolutes Basisinvestment. Regelmäßig gelinge es dem Management, die Benchmark NASDAQ Biotech Index zu schlagen. Zudem dürften sich die Anleger über die hohe Dividendena von in diesem Jahr voraussichtlich 3,30 CHF je Aktie freuen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2018)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:59,40 EUR +1,19% (18.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:59,30 EUR +1,45% (19.01.2018, 22:25)SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:70,00 EUR +2,26% (18.01.2018, 17:31)