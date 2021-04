5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BAWAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

43,82 EUR +1,53% (15.04.2021, 09:36)



Wiener Börse-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

43,64 EUR -0,50% (15.04.2021, 14:08)



ISIN BAWAG-Aktie:

AT0000BAWAG2



WKN BAWAG-Aktie:

A2DYJN



Ticker-Symbol BAWAG-Aktie:

0B2



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien und den wesentlichen Töchtern easybank, easyleasing und start:bausparkasse in Österreich, der Südwestbank, BFL Leasing GmbH, Health Coevo AG und der start:bausparkasse in Deutschland sowie der Zahnärztekasse AG in der Schweiz. Mit 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine der größten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich, Deutschland und entwickelte Märkte ausgerichtet ist. Die BAWAG Group betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen über verschiedene Online- und Offline-Vertriebswege an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (15.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Geldinstituts BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Beflügelt durch ein weiteres Jahr mit einer starken Kapitalgenerierung halte die Unternehmensführung an den geplanten Ausschüttungen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 fest. Eine erste Ausschüttung von EUR 0,45 pro Aktie sei bereits erfolgt, der Restbetrag auf die angepeilte Gesamtdividende von EUR 5,17 pro Aktie hänge stark von den regulatorischen Rahmenbedingungen der Europäischen Zentralbank ab. Die momentanen Einschränkungen durch die EZB würden vorerst bis September 2021 gelten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich der Kernkapitalüberschuss - unter der Annahme einer Ausschüttungsquote von 50% - gegenüber dem mittelfristigen Zielwert von 12,25% weiter ausweiten werde.Im langjährigen Rechtsstreit zwischen der Stadt Linz und der BAWAG sei ein ungünstiges Urteil in zweiter Instanz gegen die Bank gefällt worden. Das negative Szenario eines Totalverlusts der ausständigen EUR 254 Mio.-Forderung sei bereits im Kernkapital mit 60 bps wertberichtigt worden.Das Management habe sich vorsichtig optimistisch in Bezug auf eine Normalisierung des operativen Geschäfts bis in die zweite Jahreshälfte des laufenden Geschäftsjahres geäußert. Die Analysten der RBI rechnen für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Eigenkapitalrendite von 12,1%, womit ihre Schätzung konservativer als die vom Management ausgegebene Prognose von über 13% ist. Für das laufende Geschäftsjahr würden sie mit einem Anstieg der Erlöse um 3% und einem Rückgang der operativen Kosten um ebenfalls 3% rechnen. Anders als das Management würden die Analysten einem etwas schwächeren Rückgang der Risikokosten von 30% rechnen, während die Unternehmensprognose einen Risikokostenrückgang von 40% vorsehe. Der Hauptgrund für ihre konservativere Schätzung beruhe auf ihrem vorsichtigeren Ansatz in Bezug auf die Neubildung von notleidenden Krediten.Das vorherrschende Niedrigzinsumfeld dürfte das Nettozinseinkommen bis in das Geschäftsjahr 2022e belasten. Die leicht steigenden Erlöse und die allmählich sinkenden Risikokosten würden gepaart mit der äußerst starken Kostendisziplin (Cost-Income-Ratio unter 40%) die Haupttreiber des Gewinns pro Aktie bleiben. Das Wachstum der Gebühren und Provisionseinnahmen dürfte jenes des Nettozinseinkommens, vor allem bei einer anhaltenden wirtschaftlichen Erholung, deutlich übertreffen.Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, empfehlen die Aktie der BAWAG zum "Kauf" und erhöhen ihr Kursziel von EUR 35 auf EUR 52, basierend auf niedrigeren Risikokostenschätzungen, der starken Kostendisziplin und den erwarteten Gewinnausschüttungen. Die Analysten würden die angekündigte Übernahme der kapitalstarken irischen DEPFA Bank als positiv und als Bestätigung der erfolgreichen M&A- und Kapitalmanagementstrategie der Bank werten. (Analyse vom 15.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.