Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt BAUER über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.



Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist BAUER als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich BAUER auf hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und Bodenschätze.



BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.



Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2018 mit etwa 12.000 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (25.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bau- und Maschinenbaukonzerns BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BRAGF) von 11,50 Euro auf 9,90 Euro.Das Q2-Zahlenwerk sei von der Covid-19-Pandemie belastet gewesen (deutlicher Umsatzrückgang, EBIT-Einbruch, EPS defizitär) und sei durchweg hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Der Konzern sehe sich nach wie vor nicht in der Lage, eine Guidance für das Gesamtjahr 2020 abzugeben. In Q3-Q4 2020 sollte BAUER nach Ansicht des Analysten von Basiseffekten profitieren. Der Auftragseingang (in Q2 y/y und Q1-Q2 y/y) sowie der Auftragsbestand (per 30.06. q/q und y/y) seien gestiegen, was Diermeier positiv werte. Positiv werte er auch, dass BAUER nun mit allen Gläubiger (im April nur mit einem Teil seiner Gläubiger) eine einvernehmliche Lösung habe erzielen können (Covenants per 31.12.2019 gerissen), womit sich die Insolvenzgefahr seines Erachtens vorerst deutlich reduziert habe. Diermeier habe seine Erwartungen mehrheitlich gesenkt (u.a. EPS 2020e: -1,31 (alt: +/-0,00) Euro; EPS 2021e: +0,43 (alt: +1,09) Euro).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die BAUER-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 25.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BAUER-Aktie:9,50 EUR +0,42% (24.08.2020, 17:36)Tradegate-Aktienkurs BAUER-Aktie:9,46 EUR -1,05% (25.08.2020, 10:00)