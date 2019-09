Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,29 EUR +1,41% (04.09.2019, 11:08)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,32 EUR +1,62% (04.09.2019, 10:54)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemiebranchenverband VCI habe sich zu Wort gemeldet. Und die neuesten Prognosen der Experten für das Jahr 2019 würden überhaupt nicht gut für die Aktionäre von BASF klingen. Nach einem schwachen zweiten Quartal habe VCI am Mittwoch in Frankfurt erneut seine Prognose für 2019 gesenkt: Man rechne nun mit einem Umsatzrückgang um 5% auf rund 193 Mrd. Euro. Zuletzt sei man von einem Minus von 3% ausgegangen. Die Produktion in der drittgrößten Industriebranche Deutschlands dürfte um 6% sinken und damit ebenfalls noch stärker als bisher erwartet.Trotz der düsteren Prognose des VCI lege die BASF-Aktie im heutigen Handel zu. Denn letztlich dürfte der Markt eine schwache Entwicklung im zweiten Halbjahr längst eingepreist haben. Die heutige Meldung sei also keine allzu große Überraschung mehr. Daher ziehe der DAX-Titel in einem freundlichen Marktumfeld ebenfalls an.Bei der BASF-Aktie bleibe die charttechnische Ausgangslage weiter spannend. Dividendenjäger könnten nach wie vor dabeibleiben. Der Stopp sollte bei 54,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: