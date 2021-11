Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,28 EUR -0,35% (12.11.2021, 10:54)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,25 EUR -0,06% (12.11.2021, 10:40)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (12.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BASF mache weiter Dampf, um seine CO2-Emissionen in den kommenden Jahren kräftig zu senken. Unterstützung hole sich der weltgrößte Chemiekonzern dabei von einem anderen Weltmarktführer: Ørsted (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED). Der dänische Windparkbetreiber solle vom Jahre 2025 an den DAX-Konzern mit Windenergie aus der Nordsee versorgen.BASF wolle von dem geplanten Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 (installierte Gesamtleistung: 900 Megawatt) 186 Megawatt beziehen. Mit einer Vertragslaufzeit von 25 Jahren sei der Deal das längste bislang bekannte Corporate Power Purchase Agreement bei Offshore-Windparks.Der Chemieriese habe in diesem Jahr auch schon größere Deals mit Vattenfall und RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) abgeschlossen. Auch hier werde BASF grünen Strom von Windparks erhalten.