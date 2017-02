Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

88,55 EUR -0,51% (08.02.2017, 10:47)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

88,756 EUR -0,50% (08.02.2017, 11:02)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 112.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2015 weltweit einen Umsatz von mehr als 70 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (AN). Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.02.2017/ac/a/d)







Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Am 7. Februar hat BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) das bisher in Privatbesitz befindliche Unternehmen Rolic AG mit Sitz in Allschwil in der Schweiz erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Beide Unternehmen haben vereinbart, keine Angaben zu finanziellen Einzelheiten der Transaktion zu machen. Die Transaktion umfasst die Rolic-Niederlassungen in Allschwil, Eindhoven (Niederlande) und Shanghai (China). Eine Zustimmung der Wettbewerbsbehörden ist nicht erforderlich.Rolic ist ein weltweit tätiges, innovatives High-Tech-Unternehmen. Die 110 hoch qualifizierten Mitarbeiter des Unternehmens entwickeln und vertreiben gebrauchsfertige Formulierungen und funktionale Folienprodukte für Displays und Sicherheitsdokumente sowie für Barrierematerialien und Folien.Rolic ist ein Markt- und Technologieführer bei Photo Alignment-Materialien. Displayhersteller nutzen die Rolic-Technologie, um den Wünschen von Endverbrauchern nach optimaler Bildqualität, starkem Kontrast und Brillanz bei gleichzeitig sehr niedrigem Energieverbrauch entsprechen zu können."Wir freuen uns, das Rolic Team bei BASF begrüßen zu können. Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen des strategischen und langfristigen Ziels der BASF, in der Elektronikindustrie stärker zu wachsen", erklärte Dr. Markus Kramer, Bereichsleiter des BASF-Unternehmensbereichs Dispersions & Pigments.Über den Unternehmensbereich Dispersions & Pigments der BASF:Der Unternehmensbereich Dispersions & Pigments der BASF entwickelt, produziert und vermarktet weltweit ein Sortiment hochwertiger Pigmente, Harze, Additive und Polymerdispersionen. Diese Rohstoffe kommen in Formulierungen für Lacke und Anstrichmittel, Druck- und Verpackungserzeugnisse, Bauchemikalien, Klebstoffe, Faserbindungen, Kunststoffe, Papier sowie im Bereich der elektronischen Anwendungen wie Displays zum Einsatz. Mit seinem umfassenden Produktportfolio und breiten Branchenkenntnissen bietet der Unternehmensbereich Dispersions & Pigments seinen Kunden innovative und nachhaltige Lösungen und unterstützt sie dabei, ihre Formulierungen voranzubringen. Weitere Informationen zum Unternehmensbereich Dispersions & Pigments erhalten Sie unter http://www.dispersions-pigments.basf.com