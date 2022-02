Die weltweiten Aktienindices und Index-Futures hätten einen Großteil der gestrigen Verluste wieder wettgemacht, nachdem die von den USA angekündigten Sanktionen gegen Russland als wenig überzeugend angesehen worden seien. Die Blue-Chip-Indices aus ganz Europa würden heute höher notieren, aber immer noch nicht auf dem Niveau vor der Invasion. Ein Blick auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aus technischer Sicht zeige, dass der gestrige panikartige Ausverkauf am 50%-Retracement der im November 2020 begonnenen Aufwärtsbewegung gestoppt worden sei. Der Index habe einen Teil der Verluste wieder wettmachen können, werde aber weiterhin in der Nähe einer wichtigen mittelfristigen Unterstützungszone gehandelt, die unter 14.180 Punkten liege. Diese Zone sei auch mit der unteren Grenze der Overbalance-Struktur markiert, so dass ein Ausbruch nach unten darauf hindeuten könnte, dass sich der langfristige Trend bald nach unten umkehre.



Unternehmensnachrichten:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe für das 4. Quartal 2021 einen Rückgang des Nettogewinns um 15,2% auf 898 Mio. Euro (Erwartung: 969 Mio. Euro) gemeldet. Der Umsatz sei um 24% auf 19,78 Mrd. Euro (Erwartung: 18,44 Mrd. Euro) gestiegen, wobei der Absatz um 11% und die Verkaufspreise um 25% zugenommen hätten. Nach Angaben des Unternehmens hätten die steigenden Erdgaspreise im 4. Quartal 2021 zu einer Ergebnisbelastung von rund 800 Mio. Euro geführt. BASF habe angekündigt, die Preise für seine Produkte weiter zu erhöhen, um die höheren Rohstoff- und Energiepreise auszugleichen.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und Porsche Automobil Holding (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) würden heute höher notieren. Dies sei zum einen auf eine allgemeine Stimmungsverbesserung zurückzuführen. Andererseits sei es auch eine Folge von unternehmensspezifischen Nachrichten. Beide Unternehmen hätten nämlich erklärt, dass sie trotz der derzeitigen Marktvolatilität keine Pläne für einen Börsengang der Marke Porsche hätten. Der Finanzvorstand von Volkswagen habe jedoch gesagt, dass ein Börsengang frühestens im vierten Quartal erfolgen könnte. (25.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren heute höher. Erleichterung kam gestern auf, als die Märkte die Sanktionen des Westens gegen Russland als wenig überzeugend ansahen, so die Experten von XTB.Die Aggression in der Ukraine gehe weiter und es werde berichtet, dass Kiew belagert werde. In der Stadt seien bereits Kämpfe im Gange und aus einem Regierungsviertel seien Schüsse gemeldet worden. Die NATO werde heute um 15:00 Uhr ein virtuelles Gipfeltreffen zur Ukraine abhalten, aber Joe Biden habe bereits erklärt, dass weder US- noch NATO-Truppen in die Ukraine entsandt würden.