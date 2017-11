Der 3 D-Druckerhersteller SLM Solutions Group (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) habe wegen verschobener Auslieferungen seine Jahresprognose deutlich reduziert. Für 2017 rechne das Unternehmen nur mehr mit einem Umsatz von rund EUR 90 Mio. (nach EUR 110 bis 120 Mio.) und einer einstelligen EBITDA Marge (nach 10 bis 13%).



Einen Ausbau seiner mexikanischen Aktivitäten fasse der Brauereikonzern Anheuser Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) ins Auge, indem er in Mexiko rund 14 Mrd. Pesos in eine neue Produktionsstätte investiere.



Die Annahmequote für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (Tauschangebot) der Linde plc. an die Aktionäre der Linde AG (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) im Rahmen der Praxair-Fusion erreiche die Schwelle von 90%.



Der Industriekonzern ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) wolle seine Expertise in Sachen Robotik weiter stärken und gehe zu diesem Zweck mit Kawasaki Heavy Industries (ISIN: JP3224200000, WKN: 858920, Ticker-Symbol: KHE) eine Partnerschaft ein. (27.11.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Auf Unternehmensseite gab es in den USA aufgrund des verkürzten Handelstages am Freitag keine nennenswerten Meldungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) bereite den Ausstieg aus seinem Ölgeschäft vor und spreche über eine eventuelle Fusion seiner Öl- und Gas-Tochter Wintershall mit der russischen Dea AG.