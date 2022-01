XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.01.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Zu den DAX-Performancebremsen der letzten Jahre zähle auch die BASF-Aktie. Nach einer - unter dem Strich "verlorenen Dekade" (ohne Dividenden) - wecke der dynamische Jahresstart 2022 nun aber Hoffnungen auf eine nachhaltige Trendwende des Chemietitels. Charttechnisch gebe es dabei einen kurzfristigen Signalgeber und einen langfristigen, strategischen Katalysator. So könne die Kursentwicklung seit dem Frühjahr 2021 als klassische Flagge interpretiert werden. Um dieses trendbestätigende Kursmuster nach oben aufzulösen, bedürfe es eines Spurts über die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 64,80/64,93 EUR) bzw. über den Korrekturtrend seit April vergangenen Jahres (akt. bei 65,39 EUR). Das Papier stelle derzeit also einen extrem wichtigen Kumulationspunkt zur Disposition, welcher durch ein Fibonacci-Level (64,97 EUR) noch zusätzlich verstärkt werde. Die Flagge halte im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 84 EUR bereit. Mehr als ausreichend, um auch den strategischen Treiber zu aktivieren. Als solchen würden sie einen Sprung über die Hochs bei gut 72 EUR definieren, der die inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre abschließen würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.01.2022)