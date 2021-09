XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,67 EUR +0,06% (10.09.2021, 09:32)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.09.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.

An den horizontalen Hürden bei rund 72 EUR habe sich die BASF-Aktie im Frühjahr zwei Mal die Zähne ausgebissen. Damit habe letztlich auch der Versuch des Chemietitels fehlgeschlagen, die 200-Wochen-Linie (akt. bei 67,28 EUR) zurückzuerobern. Doch es komme noch schlimmer: Aktuell drohe sogar die Ausprägung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation - definiert durch die Hochs bei 69,24/72,88/69,52 EUR. Ein Rutsch unter das Juni-Tief bei 63,83 EUR würde die obere Umkehr dabei endgültig vervollständigen. Aus der Höhe der Trendwende ließe sich dann ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von knapp 10 EUR ableiten. Damit dürfte auch der seit dem Frühjahr 2020 bestehende Erholungstrend (akt. bei 61,95 EUR) kaum noch durchzuhalten sein.

Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 58 EUR - verstärkt durch das 50%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung von 2008 bis 2018 (58,33 EUR) - würden danach den nächsten Rückzugsbereich bilden. Per Saldo weise das Chartbild aktuell einiges an Schlagseite auf. Um die Ausgangslage zu verbessern, sei dagegen eine Rückeroberung des o. g. langfristigen gleitenden Durchschnitts vonnöten. (Analyse vom 10.09.2021)

Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie: 64,77 EUR +0,34% (10.09.2021, 09:46)