Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,30 EUR -0,30% (29.10.2018, 11:00)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,07 EUR -0,57% (29.10.2018, 10:45)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe ein eher wenig berauschendes Ergebnis für Q3 vorgelegt. Die Gesamtjahresprognose sei zwar bestätigt worden. Eine Gewinnwarnung scheine jedoch noch immer nicht ausgeschlossen.Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 8% auf 15,6 Mrd. Euro gestiegen (Analystenprognose: 14,9 Mrd. Euro). Sechs Prozent des Wachstums hätten laut BASF an höheren Verkaufspreisen gelegen, zwei Prozent an der gestiegenen Menge. Das EBIT vor Sondereinflüssen habe wegen einem schwächelnden Geschäft mit Basischemikalien 14% unter dem Vorjahresergebnis bei 1,47 Mrd. Euro gelegen, die Schätzungen hätten hier bei 1,51 Mrd. Euro gelegen. Auch das Nettoergebnis habe mit 1,20 Mrd.Euro leicht unter den Schätzungen von 1,25 Mrd. Euro gelegen.Die Gewinnwarnung, mit der einige Börsianer gerechnet hätten, sei zwar ausgeblieben. Dennoch habe das Zahlenwerk wenig enthalten, was für eine nachhaltige Trendwende im Kursverlauf sorgen könnte - zumindest kurzfristig. Die konjunkturellen Herausforderungen würden zunehmen. Die Margen im Chemikaliengeschäft stünden schon unter Druck und dürften weiter sinken. Die Gewinnerwartungen sollten weiter zurückgehen. Integrations- und Umbaukosten würden belasten. Auch der niedrige Wasserstand des Rheins seine Spuren. Eine späte Senkung der Prognosen im Jahresverlauf sei deswegen nicht gänzlich auszuschließen.Die Zahlen kämen bei den meisten großen Analystenhäusern nicht wirklich gut an. Frische Impulse könnte es vom Kapitalmarkttag in einem Monat geben.Für Anleger besteht aber bei der BASF-Aktie vorerst weiter kein Handlungsbedarf, denn vor einem Einstieg sollte unbedingt eine Bodenbildung abgewartet werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link