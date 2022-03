Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Papier des Ludwigshafener Chemieriesen habe in dieser Handelswoche unter etwas stärkeren Ausschlägen seitwärts tendiert. Nach Ansicht der Mehrheit der Analysten, die sich regelmäßig mit der BASF-Aktie befassen würden, sei dies für Anleger eine gute Chance zum Einstieg. Ein Grund dafür sei die günstige Bewertung der BASF-Aktie.Diese erkenne man z.B. auch, wenn man auf die "historische Bewertung" des Weltmarktführers blicke. Mit einem KGV von 9 sei die BASF-Aktie derzeit so günstig bewertet wie zuletzt nur Ende 2021 bzw. im Jahre 2012. Das Durchschnitts-KGV der vergangenen 10 Jahre liege indes mit 14 deutlich darüber, wobei es natürlich bereinigt um die Ausschläge im Zuge des corona-bedingten Gewinneinbruchs etwas niedriger wäre."Der Aktionär" halte die BASF-Aktie weiterhin für unterbewertet. Trotz der vielen Unsicherheiten bezüglich der weiteren Konjunkturentwicklung sowie der hohen Energiepriese seien die Aussichten gut. Ein Unternehmen mit einer derart starken Positionierung in zahlreichen attraktiven Märkten und einer soliden Bilanz könne durchaus mit einem höheren KGV bewertet werden als derzeit mit 9. Dividendenjäger könnten weiterhin zugreifen (Stopp: 36 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: